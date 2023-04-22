السوداني يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

2023/04/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ملوك وامراء ورؤساء عدد من الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني، تبادل التهاني، هاتفياً، مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء، ابتهل خلال الاتصالات مع أشقائه القادة العرب، إلى الله تبارك وتعالى، أن يحفظ الشعوب الشقيقة، وأن ينعم عليها بالأمن والرخاء، وأن يعيد عليها العيد وهي ترفل بالخير والاستقرار".

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