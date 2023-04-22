2023/04/22 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر جنوبي محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "طائرة مسيرة مجهولة المصدر سقطت في ناحية الرشاد جنوبي كركوك "، مشيرا الى "حدوث انزال جوي اميركي لسحب الطائرة".

واوضح أن " الطائرة استطلاعية ومن دون طيار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة مسيرة جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط طائرة مسيرة جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).