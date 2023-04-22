2023/04/22 | 12:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: eIo3sBB68Pw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهاني المواطنين بـمناسبة عيد الفطر - عيد فطر سعيد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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