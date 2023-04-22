نادي القوة الجوية يحتفل بالذكرى الـ 92 لتأسيسه

2023/04/22 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمر علينا اليوم 22 نيسان، ذكرى تاسيس نادي الشعب نادي القوة الجوية الرياضي.ويحتفل الصقور بِ( 92 ) عاماً من البطولات وتاريخ منقوش بالذهب والكؤوس والألقاب و الإنجازات التي تحققت على المستوى المحلي والعربي والاسيوي.جانب من إنجازات النادي بحسب مكتبه الإعلامي: -توج سابقًا نادي القوة الجوية بلقب الدوري الممتاز (12) مرة.-حصل […]

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