الخارجية: ننسق مع بعض الدول لإجلاء الرعايا العراقيين في السودان

2023/04/22 | 12:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة.

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