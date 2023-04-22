منظمة تبشيرية تثير الجدل في الشارع الايزيدي و مطالبات بطردها من العراق

2023/04/22 | 13:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – الشيخان نشر مقطع فيديو منذ يوم امس على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من الأشخاص الأجانب المسيحيين و يستهزون بمعبد ايزيدي قرب باعذرا.و عبر الايزيديون عن استياءهم من هذه التصرفات و تكرارها و استغلال النازحين و ضحايا داعش بهدف مساعدتهم و حذر البعض من نشطاء المجنمع المدني من ازدياد …

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