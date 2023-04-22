2023/04/22 | 13:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة مشعان الجبوري يكشف عن فشل (وساطة قطرية) بين الحلبوسي والخنجر أولاً على المسلة.

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