الأمن الوطني يحبط مخططاً إرهابياً لإستهداف أسواق كركوك ويطيح بإثنين من عناصر داعش الإرهابي

2023/04/22 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، إحباط مخطط إرهابي لإستهداف أسواق كركوك والإطاحة بإثنين من عناصر داعش الإرهابي.

وذكر الجهاز في بيان أن “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري وبالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة، تمكنت من الإطاحة بإثنين من عناصر داعش الإرهابي أحدهما عنصر بارز يكنى بـأبو دجانة”.

وبين أن “عملية الإعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة وأثناء سير التحقيق إعترف الإرهابيان بأنهما كانا يرومان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين، لكن يقظة وهمة أبطال جهازنا أحبطت تلك المخططات الارهابية”.

وأشار إلى إن “المكنى أبو دجانة والذي جدد مؤخراً البيعة لعصابات داعش الإرهابية سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة، فضلاً عن قيامه باستهداف إحدى عجلاتهم برمانة يدوية أدت الى إستشهاد أحد المنتسبين، إضافة لكونه المسؤول عن فتح مضافة لإحدى المفارز الإرهابية في ناحية ليلان بكركوك”.

ونوه الجهاز إلى “تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون”.

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