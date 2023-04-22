السوداني يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء دول عربية بعيد الفطر

2023/04/22 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التهاني، هاتفياً، مع ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن “السوداني تبادل التهاني مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتّحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد”.

وابتهل رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصالات مع “أشقائه القادة العرب، إلى الله تبارك وتعالى، أن يحفظ الشعوب الشقيقة، وأن ينعم عليها بالأمن والرخاء، وأن يعيد عليها العيد وهي ترفل بالخير والاستقرار”.

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