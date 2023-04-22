الرشيد يباشر بالدوام لاستلام النقد العراقي للمسافرين وتسليم الرواتب

2023/04/22 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، المباشرة بالدوام لاستلام النقد العراقي للمسافرين وتسليم الرواتب.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "فروع مصرف الرشيد باشرت، اليوم بالدوام لاستلام النقد العراقي للمسافرين وتسليم الرواتب".

واوضح أن "الفروع هي (١- راغبة خاتون ٢- الكرخ ٣- المامون ٤- ارخيتة ٥- الامام الاعظم ٦- الشعلة ) اما فرع المطار فمستمر على مدى ٢٤ ساعة لتسليم الدولار".

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