مجلس الخدمة يلغي اوامر تعيينات الخريجين المعينين سابقا في مؤسسات الدولة

2023/04/22 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر مجلس الخدمة الاتحادي ، الغاء اوامر تعيينات الخريجين الذين لديهم تعيينات سابقة في مؤسسات الدولة.

واشارت وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ 5-4-2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى "اعمام من المجلس لالغاء اوامر تعيينات الخريجين الذين لديهم تعيينات سابقة في مؤسسات الدولة كافة".

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