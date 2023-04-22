السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها من السودان

2023/04/22 | 13:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، السبت، عن بدء الترتيب لإجلاء مواطنيها من السودان عقب 8 أيام من الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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