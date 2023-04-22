قوات الحدود تطيح بثلاثة متهمين احدهم يحمل مبلغا ماليا مزورا

2023/04/22 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة قوات الحدود اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين احدهم يحَل مبلغا ماليا مزورا.وذكر بيان للقيادة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز مركزي شرطة الشلامجة وشرطة الشيب التابعين لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع (ميتادون، وترامادول)”.واضافت “وفي عملية منفصلة، تمكنت المفارز الميدانية […]

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