تلاعب وتزوير ومبالغة في الأسعار بدوائر الزراعة والبلديَّات والصحَّة في المثنى

2023/04/22 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ...

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