تقرير أممي: دولة ستتجاوز الصين كأكبر في العالم بعدد السكان بحلول منتصف 2023

2023/04/22 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الهند من المقرر أن تتفوق على الصين كأكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني، بنحو 3 ملايين شخص بحلول منتصف العام الجاري.

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