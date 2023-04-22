البصرة.. القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات والتزوير

2023/04/22 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات والتزوير في البصرة.

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