الإطاحة بمثيري مشاجرة تسببت بمقتل مواطن جنوبي العراق

2023/04/22 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على خمسة متهمين من مثيري مشاجرة أدت إلى مقتل احد المواطنين في قضاء الفاو.

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