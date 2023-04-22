تحطم طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي جنوب كركوك

2023/04/22 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، عن تحطم طائرة مسيرة تابعه له نتيجة عطل ميكانيكي جنوب كركوك.

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