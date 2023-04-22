6 خيول أجنبية تعزز قدرات اتحاد الفروسية

2023/04/22 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للفروسية، تعزيز قدراته بـ 6 خيول أجنبية جديدة للقفز الأولمبي.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العراقي للفروسية تلقى 6 خيول اجنبية متخصصة بالقفز الاولمبي لارتفاع اكثر من متر ونصف، حيث وصلت لمكان إيوائهن في مقر اتحاد الفروسية بعد شحنهن جواً، قبيل الشروع بالتدريبات اليومية للمنتخب الوطني للقفز الاولمبي “.

وبين أن “رئيس الاتحاد عقيل مفتن، سبق وأن تعاقد قبل فترة لشراء الخيول الاجنبية من حسابه الخاص، ووضعهن تحت تصرف الاتحاد وفرسانه بالقفز بالاولمبي”.

هذا وقد اعلن مفتن في وقت سابق خلال المهرجان الرمضاني للقفز الاولمبي والتقاط الاوتاد عن شروع الاتحاد بتحضيرات استضافة البطولة الدولية للقفز الاولمبي خلال شهر تشرين الاول القادم وتوفير متطلبات نجاحها بما يعزز قدرة العراق على استضافة البطولات الرياضية الدولية لا سيما في العاصمة بغداد.

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