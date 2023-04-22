2023/04/22 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار استقرارا أمام الدينار العراقي في تعاملات اليوم السبت.

وجاءت الأسعار كالآتي:

البيع: 144.000 دينار لكل 100 دولار

الشراء: 142.000 دينار لكل 100 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار في العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).