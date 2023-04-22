الفريق الخالدي يشرف شخصياً على خطة عيد الفطر المبارك في بغداد (صور)

2023/04/22 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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لا تهاون مع من يحاول المساس بأمن المواطن

جاء ذلك خلال جولة اجرها الفريق عادل عباس الخالدي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة لمراكز الشرطة المحلية ومكاتب مكافحة الاجرام وقواطع المنشآت والنجدة والمرور وحفظ القانون والاماكن الترفيهيه للعوائل

ويشرف شخصياً على خطة عيد الفطر المبارك في العاصمة بغداد

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