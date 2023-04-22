قائد شرطة ديالى يوجه بإعفاء المنتسبين من العقوبات الانضباطية

2023/04/22 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وجه قائد شرطة ديالى، علاء غريب الزبيدي، اليوم السبت، بإعفاء المنتسبين من العقوبات الانضباطية بمناسبة عيد الفطر.

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الزبيدي، وجه بإعفاء المنتسبين من العقوبات الانضباطيه خلال شهر رمضان بمناسة عيد الفطر المبارك"، داعيا إياهم ان "يكونوا خير عونًا لاخوانهم في سلك الشرطة وعدم تكرار الاخطاء وان يكونوا مثالاً للضبط العسكري".

وبحسب البيان، فأن قائد الشرطة، ثمن "جهود وتضحيات شرطة ديالى الابطال".

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