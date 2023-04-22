رغم غلاء الأسعار.. المغاربة يصنعون فرحة العيد

2023/04/22 | 14:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش المغرب على إيقاع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية لكن مواطنيه اقتنصوا الفرحة رغم الغلاء مع احتفالهم بأول أيام عيد الفطر هناك اليوم السبت.

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