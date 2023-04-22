2023/04/22 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريختر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم بلغ العدد الكلي لضحايا زلزال تركيا؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم بلغ العدد الكلي لضحايا زلزال تركيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).