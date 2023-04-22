النقل: طريق التنمية سيمر بـ 12 محافظة ويوفر الاف فرص العمل

2023/04/22 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية سيكون إضافة كبيرة ومردوداً اقتصادياً لخزينة الدولة، فيما أشارت الى أن ميناء الفاو يعد أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المكتب الإعلامي للوزارة إن "الشركة العامة لسكك الحديد مستمرة في مشاريعها على الخطوط العاملة والوحدات المتحركة ومحطات القطارات في المحافظات والمحطة المركزية في بغداد، وكذلك تتواصل اعمال خط ساوة - حجامة، وتطوير خطوط النقل التي دمرتها العصابات الإرهابية باتجاه الموصل، وكذلك خط سكة حديد القائم".

واضاف ان "ميناء الفاو يعد أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا، وبالتالي فان الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير، ما يتيح فرصة ذهبية لقطاع السكك في تطوير إمكانياته"، مبينا ان "مشروع طريق التنمية الذي سيكون لقطاع السكك دور كبير فيه لتوفير موارد اقتصادية اضافية كبيرة ومهمة لخزينة الدولة، فضلا عن تشغيل آلاف الأيدي العاملة".

واوضح ان "طريق تنمية المشروع سينطلق من ميناء الفاو مروراً بقرابة 12 محافظة عراقية، حتى الحدود التركية، وصولاً الى القارة الاوروبية، ليكون رابطا بين الشرق والغرب"، مؤكداً ان"هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة العراقية ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

واشار الى ان "الوزارة تدرس التصاميم الخاصة لخط سكة حديد بطول 1175 كم، من ميناء الفاو الى تركيا حيث يرتبط بالشبكة الأوربية وهو خط لنقل البضائع ونقل المسافرين ويعمل بالطاقة الكهربائية وفق أحدث الانظمة الاوربية".

وبين ان" هناك ربطاً سككياً لنقل المسافرين فقط بين العراق وايران استناداً الى اتفاقية، وكذلك الاستفادة منه خصوصا خلال فترة الزيارات المليونية للعتبات المقدسة ووصول اعداد كبيرة من الزائرين من إيران وباكستان وباقي الدول الاسيوية".

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