اشتباكات في أيام عيد الفطر رغم اتفاق الهدنة.. ومقتل مواطن أمريكي بالسودان

2023/04/22 | 15:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدنيون بمزيد من الاشتباكات في اليوم الأول من الهدنة في السودان، وقالت الأمم المتحدة إن الاشتباكات يوم الجمعة أسفرت عن مقتل أحد موظفي وكالة الهجرة التابعة لها.

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