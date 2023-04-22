2023/04/22 | 15:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: الزيارة التي قام بها آخر ولي عهد إيران، رضا بهلوي،...

ظهرت المقالة انتقادات واسعة لنجل شاه إيران المخلوع بسبب زيارته لإسرائيل أولاً على المسلة.

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