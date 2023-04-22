2023/04/22 | 15:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على صور ، خاصة لوجبة الافطار المقدمة الى منتسبي الجيش العراقي اللواء 25 الفرقة 17 صباح ،أول ايام عيد الفطر المبارك ، فيما تضمنت الوجبات "القيمر والكاهي" وسط متابعة حثيثة من القيادات.

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