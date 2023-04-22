2023/04/22 | 15:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _cXdT-6Lh-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: مشادات و شغب من 20 سجينا في محاولة للهروب من سجن القاسم في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: مشادات و شغب من 20 سجينا في محاولة للهروب من سجن القاسم في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).