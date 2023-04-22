إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية على خلفية مقابلة وهمية مع شوماخر

2023/04/22 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُقيلت رئيسة تحرير مجلة "دي أكتوايله"

الألمانية من منصبها بعد نشرها مقابلة

وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي

مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد

سبع مرات ميكايل شوماخر، بحسب ما أعلنت

مجموعة "فونكه"

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