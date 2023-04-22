واسط.. اعتقال خمسة متسللين اجانب حاولوا تجاوز الحدود

2023/04/22 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، اعتقال خمسة متسللين اجانب حاولوا تجاوز الحدود في واسط.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من ضبط (5) متسللين من جنسية اجنبية بعد محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا اصوليا الى الجهات المختصة".

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