قوات الحدود تلقي القبض على 5 متسللين اجانب

2023/04/22 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قوات الحدود اليوم السبت، القبض على (5) متسللين اجانب حاولوا تجاوز الحدود.وذكر بيان للقيادة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من ضبط (5) متسللين من جنسية اجنبية بعد محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية.واضافت “حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا اصوليا […]

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