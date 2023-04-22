تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة الامريكية في كركوك

2023/04/22 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة مهر نيوز الإيرانية، اليوم السبت، بأن الطائرة المسيرة الامريكية التي سقطت صباح اليوم، جنوبي محافظة كركوك، تعرضت في الواقع الى اطلاق نار معادي.

وذكرت الوكالة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، أن مصادر داخلية اكدت لها، بأن المسيرة من نوع ام كي 1 غراي، سقطت نتيجة تعرضها لاصابة من صاروخ مضاد للطائرات اطلق من جهة مجهولة، الامر الذي تنفيه قوات التحالف التي قالت في بيان رسمي، ان الطائرة سقطت نتيجة لــ "عطل فني".

يشار الى ان قوات التحالف الدولي أعلنت أيضا عن قيام القوات العراقية بــ "تأمين" موقع تحطم الطائرات والشروع بجمع الأجزاء للتحقيق باسباب العطل، بحسب بيانها الرسمي.

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