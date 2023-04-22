غاز البصرة: خطط استثمار الغاز مستمرة والنفط وجهت بإنهاء حرقه- عاجل

2023/04/22 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكدت ادارة شركة غاز البصرة، اليوم السبت، المضي بخطط استثمار الغاز، مبينة أن توجيهات وزير النفط حيان عبد الغني تقضي بإنهاء حرق الغاز .

وقال مدير الإنتاج في الشركة مرفأ الاسدي لـ(بغداد اليوم) إن" أهم مشروع لدينا هو مشروع NGL والذي سيكون بوابة لاستثمار الغاز وإنهاء حرقه يضاف إلى ذلك فهناك فائدة وهي توريد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وعليه فأن مشاريعنا كبيرة وسيتم افتتاحها بشكل تدريجي".

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط حيان عبد الغني في الخامس عشر من الشهر الحالي المضي بخطط طموحة لانهاء حرق الغاز في العراق ، مؤكدا التطلع الى الاكتفاء محليا.

وبين وزير النفط أن "معمل البصرة NGL هو أحد المعامل الكبيرة ويستخدم تكنولوجيا متطورة في استثمار الغاز وتحليته فهو يستثمر الغاز الحلو والحامضي ويحتوي على وحدتين رئيسيتين كل واحدة انتاجها 200 مليون قدم مكعب باليوم وسيتم افتتاح الاولى في نهاية شهر أيار المقبل، فيما سيكون العام المقبل كفيلا بأفتتاح المرحلة الثانية فيه ".

وتابع أن "واحدة من الأشياء الرئيسة في هذه المعامل هو قابليتها العالية بأستخلاص السوائل وبالتالي هذا المعمل وبهذه الطاقة سنستثمر 3600 طن من الغاز السائل وكلها ستصدر إلى الخارج ما سيسهم في زيادة مكانة العراق علميا في إنتاج الغاز السائل وتصديره".

وأضاف وزير النفط أن "الغاز الذي سينتج سيكون بنقاوة عالية مما سيجعله بوابة إيجابية لان يستخدم بتشغيل محطات الكهرباء لانه خالي من السوائل بنسبة 99.6 بالمئة".

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