هولاكو خان.. قائد المغول الذي استباح بغداد

2023/04/22 | 16:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هولاكو تولوي جنكيز خان، ولد عام 1217م، حفيد مؤسس الإمبراطورية المغولية، عينه "الخان الأعظم" حاكما وجنرالا على المنطقة الغربية من الإمبراطورية.أسس دولته "الإلخانية" على أراضي فارس، وتوفي عام 1265.

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