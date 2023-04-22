4 سيناريوهات محتملة للصراع في السودان

2023/04/22 | 16:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار حرب المدن الشديدة.

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