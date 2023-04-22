السعودية.. رامون دياز أم نونو سانتو.. من يحسم

2023/04/22 | 16:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مساء الأحد، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع نادي الهلال مع منافسه اتحاد جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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