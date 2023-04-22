من السعودية لإسرائيل.. الصين تسعى لخوض

2023/04/22 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين والشرق الأوسط

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