توالي عمليات الجلاء من السودان وسط المعارك والسعوديون يصلون الى جدة

2023/04/22 | 16:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- الخرطوم – الزمان وصل عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحرا الى مدينة جدة بعد إجلائهم من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي السبت.وأوردت قناة “الإخبارية” عن “وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة”.ودخلت […]

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