2023/04/22 | 16:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن التحالف الدولي، السبت، تفاصيل سقوط طائرة مسيرة له وتحطمها...

ظهرت المقالة التحالف الدولي يؤكد تحطم احدى طائراته المسيرة خارج كركوك أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يؤكد تحطم احدى طائراته المسيرة خارج كركوك) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يؤكد تحطم احدى طائراته المسيرة خارج كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).