اصابة اكثر من100 طفل بالتسمم اول ايام العيد في الموصل

2023/04/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر طبي عن اصابة اكثر من100طفل

بحالات تسمم والتهاب الامعاء خلال

الساعات الاربع والعشرين الماضية ، اول

ايام العيد ، في الموصل .

وقال الدكتور بمستشفى ابن الاثير

للاطفال محمد عبد الخالق في تصريح ص

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