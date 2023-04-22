الخارجية : ننسق مع عدد من الدول الشقيقة لاجلاء الرعايا العراقيين من السودان

2023/04/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت،

انها تنسق مع دول شقيقة لاجلاء الرعايا

العراقيين من السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف

في بيان :" ان وزارة الخارجية تنسق مع عدد

من الدول الشقيقة لاجلاء آ

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