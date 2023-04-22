تحطم طائرة مسيرة أمريكية في العراق

2023/04/22 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات

المتحدة، اليوم السبت 22 أبريل، عن تحطم

طائرة مسيرة تابعه له نتيجة عطل

ميكانيكي، جنوب مدينة كركوك العراقية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال

التحالف في بيان، إن "طا

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