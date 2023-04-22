2023/04/22 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I9X87UZ7BDU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكيم لحكومة السوداني: يجب الخلاص من فُصُولِ الفَساد والفشل والفوضى والجمود في ملف الخدمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكيم لحكومة السوداني: يجب الخلاص من فُصُولِ الفَساد والفشل والفوضى والجمود في ملف الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).