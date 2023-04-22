الأمم المتحدة: المدنيون

2023/04/22 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفر المدنيون بشكل متزايد من مناطق النزاع في السودان، مع احتدام القتال بين القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية في البلاد، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا).

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