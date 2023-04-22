شاهد.. الدراويش يحتفلون بعيد الفطر في مدينة عقرة

2023/04/22 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت صور اليوم السبت، جانباً من احتفالات الدراويش في مدينة عقرة بمناسبة عيد الفطر.

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الدراويش يحتفلون بعيد الفطر في مدينة عقرة أولاً على ايرث نيوز.

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