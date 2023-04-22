اقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية على خلفية مقابلة وهمية

2023/04/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُقيلت رئيس تحرير مجلة “دي أكتوايله” الألمانية من منصبها بعد نشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد سبع مرات ميكايل شوماخر، بحسب ما أعلنت مجموعة “فونكه” الإعلامية السبت.© ا ف ب/AFP وليم ويست برلين (أ ف ب) – أُقيلت رئيس تحرير مجلة “دي أكتوايله” الألمانية من منصبها بعد […]

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