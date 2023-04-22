ترحيل خمسين سوريّاً من لبنان وسط تفاقم مشاعر العداء

2023/04/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر لبناني يلوّح بعلم بلاده وهو يتسلّق الأسلاك الشائكة التي أقامتها قوات الأمن خلال احتجاج للمطالبة بتحسين الأجور والظروف المعيشية في العاصمة بيروت في 18 نيسان/أبريل 2023 © ا ف ب أنور عمرو بيروت (أ ف ب) – رحّلت السلطات في لبنان حوالى خمسين سوريّاً في حوالى أسبوعين وأعادتهم إلى بلادهم التي دمّرتها الحرب، […]

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