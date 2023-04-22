معرض في لوس أنجليس يحاول تبديد النظرة النمطية لنساء الدول الإسلامية

2023/04/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © ا ف ب روبن بك لوس انجليس (أ ف ب) – يسعى متحف لوس أنجليس للفنون (لاكما) إلى كسر الأفكار النمطية المرتبطة بالمرأة كتلك التي تشير إلى أنّ نساء الشرق الأوسط مضطهدات وضعيفات، من خلال معرض يبرز كفاح النساء في مختلف أنحاء العالم، في خضم الجدل القائم حول الإجهاض في الولايات المتحدة.ويُصادف الزائر […]

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