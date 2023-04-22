نائب يكشف عن جهود لاجراء مناقلة اموال لدعم تنمية الاقاليم في موازنة 2023

2023/04/22 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب احمد رحيم، السبت، وجود جهود نيابية لاجراء مناقلة اموال لدعم تنمية الاقاليم في موازنة 2023.

وقال رحيم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ما خصص في موازنة 2023 لتنمية الاقاليم لايزيد عن 2،5 ترليون وهي تمثل نسبة ضئيلة جدا لايمكن ان تغطي احتياجات المحافظات ومنها ديالى او على الاقل تمويل المشاريع المستمرة”.

واضاف،ان” بقاء ماخصص لتنمية الاقاليم ضمن حدوده الحالية سيشكل ضغط على المحافظات التي هي بامس الحاجة لمشاريع جديدة وتمويل المستمرة مؤكدا وجود جهود نيابية تبذل حاليا من اجل اجراء مناقلة للأموال من خلال الابواب لدعم تنمية الاقاليم في موازنة 2023″.

واشار الى ان” زيادة مخصصات المحافظات المالية امر بالغ الاهمية خاصة مع وجود مشاريع تستدعي المباشرة منها وخاصة الوزارية التي تلكا العمل بها منذ سنوات”.

وتعتمد المحافظات على تنمية الاقاليم كميزانية سنوية لتمويل المشاريع الخدمية في مجالات عدة”.

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